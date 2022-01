Gravina non ci sta: “Stendo un velo pietoso sui giudizi di Commisso sulla classe dirigente”

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo un’intervista a Gabriele Gravina, presidente della FIGC.

In un’intervista al Financial Times il presidente della Fiorentina Commisso sostiene che la Juve e Inter hanno vinto facendo leva irresponsabilmente sul debito. Ha ragione?

“No, perchè per fare mercato bisogna rientrare in precisi indici di liquidità. Un conto è allarmarsi per il debito, un altro è dire che uno vince perchè ha barato. E stendo un velo pietoso sui giudizi morali che Commisso dà della classe dirigente. Dopodiché dobbiamo mettere il sistema in sicurezza”.

