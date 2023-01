Dopo la tragica notizia arrivata nelle scorse ore, la FIGC ha deciso di imporre su tutti i campi nazionali il minuto di silenzio in onore e in rispetto di Gianluca Vialli, ex attaccante di Sampdoria e Chelsea che ci ha lasciato stamattina. Gianluca Vialli ha un rapporto molto stretto con la FIGC poiché è stato a capo della delegazione italiana all’ultimo Europeo.