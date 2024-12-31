Gazzetta: “Ferrari candidato al consiglio FIGC, è in lizza con Marotta ed altri 10”

I nuovi consiglieri saranno eletti il prossimo 3 febbraio

L’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, si occupa delle elezioni del nuovo consiglio federale. Oltre a quella del presidente dell'Inter Beppe Marotta, la Figc ha ricevuto infatti altre 11 candidature. Tra i 12 candidati c'è anche Alessandro Ferrari, Dg della Fiorentina. Oltre al dirigente gigliato ci sono Francesco Calvo, Juventus; Stefano Campoccia, Udinese; Carlo Catte, Cagliari; Claudio Fenucci, Bologna; Adriano Galliani, Monza; Luca Martines, Parma; Luca Percassi, Atalanta; Paolo Scaroni, Milan; Saverio Sticchi Damiani, Lecce; Francesco Terrazzani, Como.

In totale ci sono tre posti in quota Serie A, mentre il quarto è riservato al nuovo presidente di Lega Ezio Simonelli. I nuovi consiglieri saranno eletti il prossimo 3 febbraio, giorno dell'assemblea che deciderà il prossimo presidente federale. Per il ruolo al momento l'unico a presentare la propria candidatura è il presidente uscente Gabriele Gravina.

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