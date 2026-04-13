La Lega di Serie A ha scelto Malagò come candidato per le elezioni federali del post Gravina

L'attuale presidente del CONI è il preferito per succedere a Gabriele Gravina dopo le sue dimissioni dopo la Bosnia

Secondo quanto riportato da SKY Sport, l'assemblea della Lega di Serie A ha espresso 18 preferenze su 20 squadre per Giovanni Malagò come suo preferito per sostituire Gravina da poco dimesso dopo la catastrofe contro la Bosnia. Anche la Fiorentina ha espresso il suo giudizio favorevole per il presidente del CONI, queste preferenze hanno il peso del 18% riguardo alle elezioni che si terranno il 22 giugno.