Gravina: “Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale”

A margine del consiglio federale ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Tanti i temi affrontati in ottica Nazionale, uno su tutti quello legato al play-off che l’Italia giocherà a marzo e la possibilità di fare uno stage.
Le sue parole: “Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile. Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale”.
Aggiunge: “Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso”.
Poi sullo stadio per la semifinale: “L’idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita con l’Irlanda”.