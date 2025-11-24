24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gravina: “Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale”

News

Gravina: “Non fermeremo la Serie A per colpa della Nazionale. Se vai fuori non meriti il Mondiale”

Redazione

24 Novembre · 16:26

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 16:26

TAG:

FigcGravinaNazionale

Condividi:

di

Le dichiarazioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, su una possibile sospensione della Serie A per la Nazionale

A margine del consiglio federale ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Tanti i temi affrontati in ottica Nazionale, uno su tutti quello legato al play-off che l’Italia giocherà a marzo e la possibilità di fare uno stage.

Le sue parole: “Spostare la giornata prima dei playoff della nazionale? Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie, il rinvio o la sospensione della giornata la ritengo un’opzione non percorribile. Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage. I nostri selezionabili nel campionato non superano il 25%, il CT li potrà seguire in questi mesi. Ci potrebbe essere uno stage a metà febbraio anche compatibile con gli impegni delle società anche a livello internazionale”.

Aggiunge: “Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso”.

Poi sullo stadio per la semifinale: “L’idea è Bergamo, come avevo già preannunciato. Ci sembra un impianto idoneo per affrontare la partita con l’Irlanda”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio