Il Presidente della Figc Gravina indagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio

È stato sentito oggi per più di due ore negli uffici della Procura di Roma, nella veste di indagato, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, accompagnato dai suoi legali: gli avvocati Leo Mercurio e Fabio Viglione. Le ipotesi di reato sono appropriazione indebita e autoriciclaggio. Il fascicolo d’indagine nasce dall’atto d’impulso inviato a marzo dell’anno scorso ai magistrati capitolini dal sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonio Laudati, ora accusato dai pm di Perugia di essere uno degli artefici dei presunti dossieraggi su politici e vip, insieme al finanziere Pasquale Striano, che avrebbe “materialmente effettuato gli accessi abusivi” alle banche dati contenenti informazioni bancarie e anagrafiche sensibili. Il presidente della Figc è stato iscritto nel registro degli indagati come atto di garanzia in quanto si è presentato di sua spontanea volontà dagli inquirenti capitolini per chiarire la propria posizione. «Ora mi sento più leggero perché ho spiegato tutto», ha commentato uscendo dal palazzo di giustizia. Oggetto del procedimento penale sono le presunte irregolarità nell’assegnazione alla società Isg del bando del 2018 per i diritti tv della Lega Pro di calcio (di cui all’epoca Gravina era presidente) e la compravendita fittizia di una collezione di libri antichi: l’attuale numero uno della Federazione italiana Giuoco Calcio avrebbe incassato due caparre – la prima da 250mila euro, la seconda di 350mila – per poi tenere per sé i volumi. Lo riporta ilgazzettino.it

