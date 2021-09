Lo strano trasferimento di Gondo, per andare alla Salernitana dalla Lazio si è svincolato

Cedric Gondo di nuovo dalla Lazio alla Salernitana ma senza passaggio diretto, anche perché tra i due club – dopo l’uscita di scena di Lotito e la creazione del trust per la vendita del club campano – non possono esserci rapporti di mercato. Ed è proprio quest’ultimo punto che ha fatto accendere i fari in Federcalcio su un’operazione che dal punto di vista formale non fa una piega, ma che dal punto di vista sostanziale va comunque attenzionata.

Cedric Gondo, attaccante italo-ivoriano di 24 anni, fu acquistato dalla Lazio nel 2019 dal Rieti.

In biancoceleste rimase solo per pochi giorni per poi essere girato in prestito alla Salernitana, con cui fu protagonista di una discreta stagione. L’anno dopo (e siamo all’estate del 2020) il prestito di Gondo alla Salernitana viene rinnovato. Altra ottima annata con i campani per Gondo che è tra i protagonisti della promozione in A. Finito il prestito, quest’estate il giocatore torna alla Lazio. Dove viene però messo nella lista dei giocatori in partenza, non rientrando nei piani tecnici. Viene offerto a varie squadre, ma l’accordo non si trova. Chiuso il mercato, il giocatore e il club romano decidono di comune accordo di rescindere il contratto.

Meno di 24 ore dopo il giocatore, da svincolato, firma un contratto con la Salernitana. Il regolamento, dal punto di vista formale, è stato rispettato. Quello di Gondo non è infatti un passaggio diretto dalla Lazio alla Salernitana e, soprattutto, tra i due club non c’è stato alcun rapporto economico. I tempi ravvicinati dell’operazione hanno però suscitato qualche apprensione in Federcalcio. Da qui la decisione di monitorare la situazione. Lo scrive Gazzetta.it

