Una bella notizia per la Fiorentina, Muriel dovrebbe non farcela a recuperare dall’infortunio

Il giocatore dell’Atalanta ha per giunta saltato la convocazione con la Nazionale della Colombia proprio a causa del problema fisico riscontrato. Luis Muriel sta lavorando per guarire dal problema muscolare al quadricipite della gamba destra. La situazione è costantemente sotto controllo e si spera che il calciatore possa rientrare il prima possibile. Attualmente lo staff medico sta monitorando la situazione giorno dopo giorno, nonché stabilito una tabella di marcia per il rientro.

Secondo quanto riportato da Prima Bergamo, l’infortunio di Muriel potrebbe però costare al calciatore colombiano diverse giornate di assenza. Di recente Muriel sarebbe stato sottoposto ad alcuni nuovi controlli per valutare l’entità del problema fisico. La speranza è di poterlo rivedere in campo sabato 11 settembre 2021 contro la Fiorentina. La presenza di Muriel è dubbia se non quasi nulla. Potrebbero volerci, infatti, 3-4 settimane per rivederlo nuovamente in campo. Due le partite fino ad ora giocate e un gol per Muriel contro il Torino.

Dopo aver giocato le prime due giornate di campionato, il calciatore punta alla a rientrare dopo la pausa della Serie A per gli impegni delle varie Nazionali. Un problema non di poco conto, soprattutto visto che non ci sarà nemmeno Duvan Zapata. Nel frattempo il tecnico Gian Piero Gasperini dovrà scegliere chi schierare in campo a partire dalle prossime gare. Le assenze di Muriel e Zapata non sono aspetti da sottovalutare, anzi. La speranza è di recuperare almeno qualcuno, ma tutto dipenderà dalla risposta alle cure.