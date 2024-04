G.Berti: “Italiano criticato tante volte, ma questa squadra se l’è giocata sempre con tutti”

Per commentare l’eliminazione della Fiorentina in Coppa Italia Gianluca Berti, ex portiere legato alla viola, è intervenuto a Tag24:

“La partita di ieri sera è stata sulla falsa riga di quella dell’andata, con la differenza che la Fiorentina avrebbe potuto segnare di più e invece non ci è riuscita. Ha avuto varie opportunità e tante occasioni, ma il portiere dell’Atalanta è stato molto bravo. La viola ha fatto una bella partita, è andata a giocarsi il match, nonostante il vantaggio maturato in casa, a viso aperto, anche a Bergamo. Credo che il risultato sia un po’ troppo largo. La crescita, negli anni di Italiano, è stata netta. Lo scorso anno ha raggiunto due finali e in questa stagione si è giocato la Coppa Italia fino alla fine, ed è ancora in corsa in Conference League. Se fossero riusciti a vincere anche ieri sera, avremmo dovuto fare tutti un applauso a questa squadra. Non ci dimentichiamo che la viola ha giocato in dieci contro undici per un tempo intero, in una partita decisiva. Diventa per forza difficile. Non a caso la Fiorentina ha subito gol negli ultimi istanti, quando ormai il traguardo dei supplementari era a un passo. Mi dispiace molto, perché la crescita della Fiorentina è stata davvero importante in questi anni. Italiano è stato criticato tante volte, forse per i troppi gol subiti in contropiede, ma è altrettanto vero che sotto la sua guida questa squadra se l’è andata a giocare sempre con tutti a viso aperto. Ieri sera ha espresso il suo gioco, va a Torino con la Juventus e non si snatura, non ha mai paura di andare a giocarsi la partita, contro qualunque tipo di avversario. Questo è probabilmente il motivo principale per cui mi dispiace molto che abbia deciso di andare via. Non so ancora chi arriverà, ma gli si chiederà sicuramente di giocare bene. I tifosi viola hanno il palato fino, e sono sicuro che in questi anni si sono abituati al bel gioco e ai risultati. Ora è arrivato il momento di portare a casa un trofeo, che manca in città da troppi anni e che questa società merita. Mi auguravo che questo potesse essere l’anno buono, e pensavo che la Coppa Italia potesse essere l’obiettivo numero uno, così però non è stato. Ora resta la Conference League. Se dovessi scegliere io l’allenatore per l’anno prossimo, sinceramente mi piacerebbe molto poter vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina. So che sarà molto difficile, ma sarebbe un segnale di grande continuità e la dimostrazione di voler procedere su questa strada. Le squadre di Sarri hanno sempre giocato a calcio. In Conference la fiorentina probabilmente non è la favorita, ma è una delle candidate alla vittoria finale. Sappiamo bene che non sarà facile passare questa semifinale, ma mi auguro che la viola possa di nuovo arrivare in finale e finalmente portare un trofeo a Firenze. L’attacco resta un problema purtroppo, lo dicono i numeri. Belotti è arrivato a gennaio e parliamo di un centravanti con un pedigree non indifferente, però manca quello che è capace a buttarla dentro con facilità. Una volta andato via Vlahovic, la viola ha fatto sempre molta, molta fatica a trovare il gol. Per raggiungere la zona europea sono un pochino indietro, a questo punto servirebbe un percorso netto da qui alla fine. L’obiettivo deve essere quello di provare a centrare il settimo posto“.

Lo riporta tag24

