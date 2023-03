Gravina: “I bilanci dei club devono essere sani. La politica capisca che il mondo del calcio merita rispetto”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato nel corso di un seminario tenutosi presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli facendo il punto sull’attuale situazione del calcio italiano. Queste le sue dichirazioni, riportate da Calciomercato.com: “I bilanci dei club devono essere più corretti di quelli delle altre società, i dirigenti devono tenere un comportamento leale e corretto. La politica deve capire che esiste un mondo, che è quello dell’industria del calcio, dell’economia, che merita rispetto. Non è consentito più svilire questo mondo. Quando il calcio grida aiuto, non lo fa perché chiede assistenzialismo, ma rivendica un corretto posizionamento nell’industria, lo fa a ragion veduta. È arrivato il momento di un cambio totale di direzione, per farlo bisogna lavorare sulla crisi. Dobbiamo aumentare la produzione ma anche mettere sotto controllo i costi, altrimenti siamo nell’anticamera del fallimento. Se continuiamo a coltivare l’idea dell’economia come mondo dei fini usando la politica come mezzo per raggiungerli abbiamo sbagliato tutto”.

