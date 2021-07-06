Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella"
Ferrero chiude a chi parlava di un interesse della Sampdoria nei confronti di Ribery
A cura di Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 11:59
Oggi a Tuttosport ha rilasciato una lunga intervista Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria:
Ribery può essere una pazza idea?
"Ribery è stato una scelta della Fiorentina. Con tutto il rispetto io ho il Ribery italiano: Quagliarella. Starà con noi anche quest'anno e se ce la farà anche il prossimo. Rimarrà con me finché lo vorrà".
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