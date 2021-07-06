Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella"

Ferrero chiude a chi parlava di un interesse della Sampdoria nei confronti di Ribery

Oggi a Tuttosport ha rilasciato una lunga intervista Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria:

Ribery può essere una pazza idea?

"Ribery è stato una scelta della Fiorentina. Con tutto il rispetto io ho il Ribery italiano: Quagliarella. Starà con noi anche quest'anno e se ce la farà anche il prossimo. Rimarrà con me finché lo vorrà".

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