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Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella"

Ferrero chiude a chi parlava di un interesse della Sampdoria nei confronti di Ribery

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2021 11:59
Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella" -
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Ferrero: "Ribery alla Sampdoria? No, io ho quello italiano, Quagliarella"

Oggi a Tuttosport ha rilasciato una lunga intervista Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria:

Ribery può essere una pazza idea?

"Ribery è stato una scelta della Fiorentina. Con tutto il rispetto io ho il Ribery italiano: Quagliarella. Starà con noi anche quest'anno e se ce la farà anche il prossimo. Rimarrà con me finché lo vorrà".

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