Ferrero: "Deluso dalla Fiorentina? Per nulla, le delusioni le danno le mogli. Abbiamo rigonfiato le ruote..."
Massimo Ferrero ha parlato nel post gara di Samp-Fiorentina: "Oggi Quagliarella è stato immenso, un giocatore infinito. Io deluso dalla Fiorentina? Ma no, le delusioni le danno le fidanzate o le mogli...
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2018 20:27
Massimo Ferrero ha parlato nel post gara di Samp-Fiorentina: "Oggi Quagliarella è stato immenso, un giocatore infinito. Io deluso dalla Fiorentina? Ma no, le delusioni le danno le fidanzate o le mogli, non la Fiorentina, che non è nemmeno la mia squadra. Quindi va benissimo così. Noi eravamo come una macchina con le ruote sgonfie: ora le abbiamo rigonfiate e siamo ripartiti".