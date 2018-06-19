Ferrero confessa: "Viviano vuole lasciare la Sampdoria. Vuole andare dove lo porta il cuore..."
Il presidente Massimo Ferrero ha parlato del suo portiere in uscita e grande tifoso viola Emiliano Viviano, queste le sue parole"“Viviano se ne va? Ne prenderemo un altro. Se prendi un portiere che è...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 01:05
Il presidente Massimo Ferrero ha parlato del suo portiere in uscita e grande tifoso viola Emiliano Viviano, queste le sue parole"
“Viviano se ne va? Ne prenderemo un altro. Se prendi un portiere che è una sega perdi tutte le partite, il portiere deve essere bravo a parare. Prenderemo un portiere importante. Skorupski ha fatto un anno di panchina perché aveva davanti un portiere fenomeno come Alisson. Nessuna scommessa sul portiere. Viviano vuole lasciare la Samp, vuole andare dove lo porta il cuore”.