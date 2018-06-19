Ferrero confessa: "Viviano vuole lasciare la Sampdoria. Vuole andare dove lo porta il cuore..."

Il presidente Massimo Ferrero ha parlato del suo portiere in uscita e grande tifoso viola Emiliano Viviano, queste le sue parole"“Viviano se ne va? Ne prenderemo un altro. Se prendi un portiere che è...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2018 01:05

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