Ferrero: "Fiorentina? Basta polemiche, ormai i tre punti non ve li ridarà nessuno"

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto di fronte alle telecamere di Tiki Taka: "Basta polemiche il calcio è fatto di passione e di amore, dobbiamo smetterla perché in ogni caso...

A cura di Redazione Labaroviola 13 febbraio 2018 12:20

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