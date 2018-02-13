Ferrero: "Fiorentina? Basta polemiche, ormai i tre punti non ve li ridarà nessuno"
Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto di fronte alle telecamere di Tiki Taka: "Basta polemiche il calcio è fatto di passione e di amore, dobbiamo smetterla perché in ogni caso...
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 12:20
Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è intervenuto di fronte alle telecamere di Tiki Taka: "Basta polemiche il calcio è fatto di passione e di amore, dobbiamo smetterla perché in ogni caso i tre punti la Fiorentina non li prenderà più. L'errore può accadere e va accettato, ma è necessario anche imparare ad evitarli".