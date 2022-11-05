"Ferrero ha rovinato la Samp. Ci accontenteremo di metà Commisso, a Firenze siete fortunati"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, lo scrittore e giornalista appassionato per di Sampdoria, Matteo Monforte ha presentato la sfida contro la Fiorentina, parlando anche del presidente blucerchia...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, lo scrittore e giornalista appassionato per di Sampdoria, Matteo Monforte ha presentato la sfida contro la Fiorentina, parlando anche del presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, e del patron viola Rocco Commisso: “Si parla di sceicco interessato alla Samp… è un grosso ‘Mah’ per me. Di solito chi arriva a fare la due diligence alla Samp poi scappa, non si sa dove vadano a finire i soldi e come li usi Ferrero, nel risolvere i suoi porci comodi. Ha rovinato la Sampdoria in questi 8-9 anni. Ci accontenteremmo alla grande di metà Commisso, voi a Firenze siete stati piuttosto fortunati".

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