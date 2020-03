Queste le parole rilasciate a Radio Rai dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: “Per me il campionato di quest’anno finisce qui, il prossimo si potrebbe giocare a 21-22 club. Il Benevento in B ha 69 punti in classifica, non può restare a guardare. Scudetto? So che Lotito mi odierà per quello che dico ma è così la vita, non siamo stati noi a volere quest’emergenza sanitaria. La prima ora è la Juve? Per me lo scudetto è suo. Dobbiamo pensare così se vogliamo gli Europei il prossimo anno. Nessuno sa quando ripartirà il campionato, c’è gente che muore ogni giorno, stiamo combattendo una guerra invisibile e parliamo di calcio? Ancora vogliamo parlare di calcio?”