Il retroscena, dopo la Fiorentina Ribery si era offerto alla Sampdoria, Ferrero: “Con me non viene”

L’incrocio tra la Sampdoria e la Salernitana avrà anche risvolti di mercato. Uno, ad esempio, riguarda Frank Ribery, che oggi veste la maglia granata ma che in estate pare si fosse proposto ai blucerchiati. Il fantasista francese, in uscita dalla Fiorentina, desiderava rimanere in Italia, e reputava la piazza genovese molto stimolante e attraente.

A proposito di questa suggestione di mercato, Il Secolo XIX racconta un retroscena. Ribery infatti si era offerto alla Samp, tramite il suo procuratore Davide Lippi, interpellando Ferrero. L’ex Bayern era disposto anche a ridursi di un terzo l’ingaggio, dal momento che i 4 milioni percepiti dalla Fiorentina erano fuori portata per la Samp. Ferrero però non ha ma voluto approfondire il discorso. Il quotidiano attribuisce un’inequivocabile dichiarazione al Viperetta: “Con me non viene”, avrebbe affermato Ferrero, essendo Ribery fuori dai parametri di età della Sampdoria. Curioso notare come poi il club abbia virato su Caputo, comunque 34enne, a fronte dei 38 anni di Ribery. Lo riporta Calciomercato.com

