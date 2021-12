Giallo Ferrrero, potrebbe essere stato aiutato da una talpa, sapeva di essere intercettato

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX c’è un giallo nell’inchiesta che ha portato all’arresto di Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Per il quotidiano potrebbe esserci una talpa nelle indagini visto che la famiglia Ferrero sembrava già a conoscenza di essere intercettata. A rivelarlo è indirettamente la figlia del Viperetta, Vanessa, che parlando con il liquidatore delle quattro società calabrese al centro delle indagini per bancarotta, dichiara: “Non ti faccio nomi perché sicuramente mi ascoltano essendo intercettata per quella situazione, quindi meglio non fare nomi”. Gli inquirenti non si spiegano perché Vanessa Ferrero fosse a conoscenza delle intercettazioni e presto potrebbero chiederglielo direttamente visto che si trova attualmente agli arresti domiciliari. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

