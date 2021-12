La Verità, accuse Ferrero: “I soldi Covid della Sampdoria li ha usati per sanare altri debiti”

“Ha usato i soldi Covid della Sampdoria per sanare i debiti”, queste sono le accuse che scrive La Verità oggi in edicola, in prima pagina. Emergono nuovi dettagli delle accuse della Procura di Paola a Ferrero. Sembra che l’ex Presidente della Samp, ha utilizzato parte dei fondi Covid del club per alcune società fallite del suo gruppo.

