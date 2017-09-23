Ferrero: "Ho passato una settimana a convincere i Della Valle per Montella. Ecco perchè Ilicic ha scelto l'Atalanta"

I Della Valle sono persone eccezionali. Ci è voluta una settimana per togliere la clausola a Montella. Ilicic..." così Massimo Ferrero

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato a Gazzetta.it, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"L’arrivo mancato di Sneijder ha compromesso l’acquisto di Ilicic. Quando è venuto a sapere di lui si è particolarmente arrabbiato e ha deciso di andare a Bergamo. Rapporti incrinati con Montella? Ma no… Per prenderlo, passai una settimana cercando di convincere i Della Valle, persone eccezionali, a togliere quella famosa clausola. Arrivare a Montella fu per me la realizzazione di un sogno perché in quel momento la Sampdoria non stava passando un bel periodo e io ero all’inizio della mia carriera nel calcio. Per me è impossibile parlar male di Vincenzo”.