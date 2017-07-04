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Ferrero non ci sta: "Ilicic all'Atalanta? Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Sono basito"

Consiglio al procuratore di Ilicic di non giocare al mercante in fiera. Auguro all'Atalanta e al calciatore ogni bene" così Massimo Ferrero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2017 14:23
Ferrero non ci sta: "Ilicic all'Atalanta? Prima di essere calciatori bisogna essere uomini. Sono basito" -
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Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha commentato così la scelta di Josip Ilicic di accordarsi all'ultimo con l'Atalanta:

"Sono rimasto basito da ciò che è successo. Auguro ogni bene all’Atalanta e al signor Ilicic. Ma prima di essere calciatori bisogna essere uomini. E consiglio al suo agente, il signor Ruznic, di non giocare al mercante in fiera. Meno male che nel calcio gente così è cosa rara. La correttezza non è un optional”.

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