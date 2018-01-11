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Lotito e Ferrero scendono in campo e si candidano con la lista "Noi con l'Italia"

«Siamo un partito di professionisti che ambisce a raccogliere il 6%», ha detto il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa alla presentazione del nuovo simbolo (ora c’è un grande scudo crociato) del quarto po...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2018 17:57
Lotito e Ferrero scendono in campo e si candidano con la lista "Noi con l'Italia" -
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«Siamo un partito di professionisti che ambisce a raccogliere il 6%», ha detto il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa alla presentazione del nuovo simbolo (ora c’è un grande scudo crociato) del quarto polo del centrodestra. E, dietro le quinte della conferenza stampa, si è appreso che tra i «professionisti» schierati dalla lista «Noi con l’Italia» ci sarebbero anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la giornalista televisiva regina dei salotti del calcio Paola Ferrari (moglie di Marco De Benedetti, figlio dell’ingegner Carlo De Benedetti, tessera numero uno del Pd) e, dulcis in fundo, anche Massimo Ferrero il vulcanico presidente della Sampdoria soprannominato “viperetta”.

Fonte: corriere.it

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