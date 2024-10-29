Ferrero: "Presidente Friedkin, prendo anche il primo volo e vengo a New York, salviamo la Roma"

Dopo la cocente sconfitta di domenica sera al Franchi l'ex presidente della Sampdoria tende la mano alla proprietà statunitense della Roma

L'ex presidente della Sampdoria, e tifoso della Roma, Massimo Ferrero dai taccuini di LaPresse a 48 ore dalla debacle del Franchi ha voluto appellarsi direttamente a Dan Friedkin, presidente della squadra capitolina:

"La Roma va rifondata. Lei non ha speso 100 milioni, li ha buttati. Perché è affiancato da persone forse poco competenti in questo calcio. Il calcio è amore, passione. Lei vuole lo stadio sold out? Ci regali il calcio. Oggi ci ha regalato solo pallone, pallonate e pallonari, e non per colpa sua. Vorrei incontrarla, caro presidente Friedkin: per amore della Roma prendo anche il primo volo e vengo a New York. Salviamo la Roma".

Landucci(ex Juve): “Kean? nessun segreto, aveva bisogno di fiducia, può fare 15-20 gol”

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