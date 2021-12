Ferrero sbotta dal carcere: “Se volevo potevo scappare durante Pechino Express”

“Se volevo, potevo far perdere le mie tracce quando stavo girando le puntate di Pechino Express – ha detto Massimo Ferrero, detenuto da due notti al carcere di San Vittore -“. “Non mi hanno mandato agli arresti domiciliari perché ritenevano che non era una misura adeguata. Ma se ho la Digos che mi segue da tempo e mi mettevano il braccialetto elettronico agli arresti domiciliari come potevo scappare?”. Le parole sono state riportate da La Stampa.

