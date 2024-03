Ferrero ricorda Barone: “Il calcio ha perso una persona perbene, un grande professionista e lavoratore”

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, parla così di Joe Barone: “Il calcio ha perso una persona perbene, una persona che ha dato la vita. L’ho incontrato in Lega, vi assicuro che ci ha messo la vita, lavorava 24 ore al giorno. Era molto affiatato con Pradè, hanno cercato in tutti i modi di riportare la Fiorentina dove merita. Era un grande professionista, un grande lavoratore e una grande persona. 58 anni e il mondo è pieno di gentaccia, invece Gesù Cristo raccoglie sempre…” si interrompe Ferrero con un nodo alla gola.

LA LETTERA DI BURDISSO A BARONE