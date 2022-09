Al-Thani si interesso anche dell’acquisto della Fiorentina secondo alcune voci, Adesso invece si avvicina il closing per la Samp

Il Qatariota Tamim bin Hamad al-Thani attraverso una lettera indirizzata all’Ansa, ha confermato il suo interesse nel voler rilevare la Sampdoria.

“Confermo il mio forte interesse per il club. Mi sono innamorato della città e della Sampdoria e ho deciso di acquistare il club. Abbiamo mandato proposta al trustee e siamo in attesa di procedere per arrivare nel più breve tempo possibile al Closing.”

Si tratterebbe di una grande rivoluzione in casa Samp dopo gli anni bui con Massimo Ferrero presidente, finiti con l’arresto dello stesso e con l’ultima posizione in classifica dei giorni nostri.

Ricordiamo che Al-Thani in precedenza era stato accostato anche per la rilevazione della Fiorentina, ma quelle voci rimasero tali e non se ne seppe niente più.

Da Firenze a Genova, Al Thani questa volta è davvero pronto a sbarcare in Serie A.

Francesco Pistola

ITALIANO LIBERA TUTTI, FINO A GIOVEDI LA FIORENTINA NON SI ALLENA. PRIMO RIPOSO DOPO L’INIZIO DEL RITIRO