Orlando: "La Fiorentina Primavera ha vinto ma con i 2006. Dovrebbero stare fra Serie A e Serie B"

Orlando ha poi commentato anche il futuro dell'ex allenatore viola Vincenzo Italiano. Secondo lui il tecnico sarebbe ormai pronto per una piazza come Milano.

La Fiorentina Primavera torna sul tetto d’Italia. I viola hanno conquistato il campionato di categoria al termine di una stagione importante, riportando a Firenze un titolo che mancava da tanti anni e confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile.

A commentare il successo è stato anche l’ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Maracanà nel pomeriggio di Tuttomercatoweb.com. Orlando, pur celebrando il trionfo, ha posto l’attenzione soprattutto sul futuro dei giovani viola: “Dopo tanti anni hanno portato a casa un campionato ma con i 2006, che devono giocare in Serie A o B. Non esiste portare giocatori di questa età in Primavera”.

Un pensiero chiaro, quello dell’ex viola, che sottolinea come molti dei protagonisti di questa vittoria siano ormai pronti per il salto nel calcio professionistico, tra Serie A e Serie B.

Nel corso dell’intervento, Orlando si è soffermato anche sull'ex allenatore viola Vincenzo Italiano e sul suo futuro dopo l’esperienza al Bologna. Secondo lui, il tecnico sarebbe pronto anche per una piazza importante come il Milan: “Se ti rimangono Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan. Lo vedo pronto per il Milan. Poi se mai vieni messo alla prova... Il nome Allegri ti dà più garanzia a livello di risultati, d'immagine, però ad esempio Motta, che stimo ancora tanto e che nessuno ne parla più, fosse rimasto alla Juve avrebbe imposto la sua idea di gioco. Forse ADL ha temuto che magari dopo due risultati no, sarebbe stato contestato per la scelta di Italiano invece va contrastata un'idea del genere”