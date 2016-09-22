Sabatini: “Prima Ferrero, poi Corvino. La Roma merita rispetto, inaccettabili le parole su Dzeko”

Walter Sabatini, direttore sportivo della Roma, è tornato sulla polemica con Pantaleo Corvino e sulle accuse a Dzeko colpevole di tuffarsi troppo spesso in area di rigore. Queste le parole di Sabatini ai microfoni di Sport Mediaset: “Accettiamo l’opinione di Corvino, ma ha fatto un’osservazione che la Roma non può accettare, le sue parole sono inaccettabili sul comportamento di Dzeko. Anche il presidente della Samp Ferrero ha detto le stesse cose e poi sono state riprese da Corvino. Ognuno può avere il suo parere. Ma la Roma non può essere mancata di rispetto, bisogna avere rispetto”. Ennesimo e ultimo capitolo del botta e risposta tra Corvino e Sabatini post Fiorentina – Roma? Staremo a vedere…