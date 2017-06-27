Ferrero: "Ilicic? Lo prendiamo se la Fiorentina abbassa un po' il prezzo"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio CRC a proposito dei possibili arrivi in casa blucerchiata: "Fernandes è già partito, ma abbiamo individuato un degno sostiuto. Siamo su...

A cura di Redazione Labaroviola 27 giugno 2017 15:48

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