Ferrero: "Ilicic? Lo prendiamo se la Fiorentina abbassa un po' il prezzo"
Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio CRC a proposito dei possibili arrivi in casa blucerchiata: "Fernandes è già partito, ma abbiamo individuato un degno sostiuto. Siamo su...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2017 15:48
Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a Radio CRC a proposito dei possibili arrivi in casa blucerchiata: "Fernandes è già partito, ma abbiamo individuato un degno sostiuto. Siamo su tre profili: Ilicic, ad esempio, lo prendiamo se ci abbassano un po' il prezzo".