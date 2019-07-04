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Ferrero: "Quando Pradè è stato chiamato dai viola, gli ho detto di andare per prendersi la rivincita"

A Sportitalia ha parlato il presidente della Sampdoria Ferrero: "Era fatta per il ritorno di Daniele Pradè. Poi lo ha chiamato la Fiorentina, e sono stato io a dirgli di andare. So che ama quella citt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2019 00:54
Ferrero: "Quando Pradè è stato chiamato dai viola, gli ho detto di andare per prendersi la rivincita" -
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A Sportitalia ha parlato il presidente della Sampdoria Ferrero: "Era fatta per il ritorno di Daniele Pradè. Poi lo ha chiamato la Fiorentina, e sono stato io a dirgli di andare. So che ama quella città e che non era stato trattato bene, gli ho detto di andare a prendersi la sua rivincita perchè lo merita"

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