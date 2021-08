Ribery snobbato da tutti, è ancora svincolato, anche Ferrero dice no: “Con me non viene alla Samp”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha incontrato a cena il sindaco di Roma Virginia Raggi. A margine dell’incontro ha rilasciato queste dichiarazioni riportate da Il Fatto Quotidiano: “Ribery alla Sampdoria? No, non viene con me.” Una netta chiusura quella del presidente della Sampdoria dopo che negli ultimi giorni c’erano rumors sul giocatore francese che resta ancora svincolato e senza squadra dopo la decisione della Fiorentina di non rinnovare il suo contratto, decisione che Ribery non prese affatto bene

