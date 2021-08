Sassuolo e Fiorentina trattano Berardi. Commisso chiede pagamento stile Juventus-Locatelli

Sassuolo e Fiorentina, dopo giorni di studio a distanza, hanno iniziato a trattare Domenico Berardi. Il fresco campione d’Europa classe 94 è il grande obiettivo di mercato della Fiorentina su precisa richiesta di Vincenzo Italiano che lo vuole per completare il tridente offensivo con Vlahovic e Gonzalez. Nei giorni scorsi Berardi ha chiesto la cessione al club neroverde e ha gia dato la sua disponibilità per accettare l’ipotesi viola.

La valutazione che il Sassuolo dà a Berardi è quella di 30 milioni di euro, la Fiorentina non ha problemi con questa valutazione ma vorrebbe un pagamento dilazionato in più anni, stile quello che ha concesso lo stesso Sassuolo alla Juventus per Locatelli con un obbligo di riscatto nel 2023, mentre la società emiliana al massimo può spostare l’incasso di una stagione. Sono ore calde, la trattativa è entrata nel vivo. Berardi e la Fiorentina, si può davvero.

Flavio Ognissanti

