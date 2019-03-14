Il fondo statunitense York è interessato a comprare la Fiorentina. I dettagli

Questa mattina La Repubblica in edizione di Genova approfondisce la questione legata ad una eventuale cessione della società blucerchiata da Ferrero al fondo YOrk Capital. Il presidente Ferrero non ha...

Questa mattina La Repubblica in edizione di Genova approfondisce la questione legata ad una eventuale cessione della società blucerchiata da Ferrero al fondo YOrk Capital. Il presidente Ferrero non ha alcuna intenzione di vendere, in quanto contento dell’andamento e degli investimenti fatti, e potrebbe cambiare idea solo in caso di offerta irrinunciabile. Offerta che al momento non arriva dal fondo americano. Ecco allora che il loro interesse è pronto a spostarsi proprio sulla Fiorentina, intorno alla quale le richieste dell’addio dei Della Valle sono ormai all’ordine del giorno. E chissà che stavolta le voci non possano avere un fondo di verità...