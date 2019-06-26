Gazzetta: Chiesa, è braccio di ferro. Federico vuole la Juve, pronti 50 milioni più Spinazzola. L'alternativa...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione legata a Federico Chiesa. Quello dell'esterno viola sembra destinato a diventare il caso dell'estate - scrive la rosea - poiché Fed...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si sofferma sulla situazione legata a Federico Chiesa. Quello dell'esterno viola sembra destinato a diventare il caso dell'estate - scrive la rosea - poiché Federico non ha ancora incontrato Rocco Commisso, deciso a tenerlo, preferendo godersi un po' di vacanze dopo l'europeo under 21. La sua posizione però sarebbe chiara: vuole la Juve. La sua famiglia, tuttavia, non vuole arrivare allo scontro con la Fiorentina e, per questo, avrebbe proposto due soluzioni alla dirigenza viola: o la cessione subito oppure via a zero tra tre anni, alla scadenza del contratto, senza rinnovi. La Juve resta alla finestra: pronti 50 milioni più Spinazzola.