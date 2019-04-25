Ancora Montella: "Errore Lafont capita anche ai migliori. Rilanciare la Fiorentina? Bisogna vedere..."

Vincenzo Montella ha continuato a parlare della sconfitta di questa sera a Bergamo ed anche di futuro, in sala stampa: "E' un peccato perché abbiamo creato occasioni, potevamo andare sul 2-0, c'è manc...

Vincenzo Montella ha continuato a parlare della sconfitta di questa sera a Bergamo ed anche di futuro, in sala stampa: "E' un peccato perché abbiamo creato occasioni, potevamo andare sul 2-0, c'è mancata un po' di malizia. Poi Lafont ha commesso un errore che può capitare anche ai migliori. Chiesa? Quando uno è forte lo fischiano dovunque, è normale. Rilanciare la Fiorentina? Ci pensiamo ogni giorno, le idee ci sono e sono chiare. Poi però bisogna vedere cosa si potrà fare e cosa no".