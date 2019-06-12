Gazzetta: Commisso vuole che Chiesa resti Viola, ma lui è tentato dalla Juve
Secondo la Gazzetta dello sport in edicola oggi il destino di Federico Chiesa resta ancora incerto. Rocco Commisso lo vorrebbe in Viola anche il prossimo anno, ma - scrive la rosea - il giocatore sare...
A cura di Paolo Lazzari
12 giugno 2019 09:54
Secondo la Gazzetta dello sport in edicola oggi il destino di Federico Chiesa resta ancora incerto. Rocco Commisso lo vorrebbe in Viola anche il prossimo anno, ma - scrive la rosea - il giocatore sarebbe tentato dalle lusinghe della Juve, pronta peraltro a mettere sul piatto una maxi offerta fatta di soldi e contropartite. Una vicenda in cui conterà molto la volontà del giocatore.