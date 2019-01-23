Pedullà: "Pjaca al Genoa? Se lui non vuole non si fa nulla. Chiesa via soltanto se ti danno 90 milioni"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Marko Pjaca - e non soltanto - ai microfoni di Radio Bruno: "Se non c’è la volontà del ragazzo, Genoa e Juventus possono trovare tutti gli accordi ch...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato di Marko Pjaca - e non soltanto - ai microfoni di Radio Bruno: "Se non c’è la volontà del ragazzo, Genoa e Juventus possono trovare tutti gli accordi che vogliono. Preziosi pensa che basti parlare con la Juventus, ma non è così. E poi dove sta scritto che da un’altra parte c’è certezza di visibilità? Può arrivare l’ok da parte dello stesso Pjaca prima del 31, ma per ora non ha dato segnali, per cui di vicino c’è zero. Chiesa? Sono d’accordo sulle valutazioni alte, chiederei più di 90 milioni