Chef Borghese: "Fiorentina- Samp in cucina? La bistecca vince sulle trofei al pesto, vi spiego perché"
Lo chef Alessandro Borghese, ospite negli studi Sky, si è espresso in chiave culinaria sulla prossima sfida tra Fiorentina e Samp:"Sì, è bistecca contro le trofie al pesto. Io preferisco la prima, è p...
A cura di Paolo Lazzari
18 gennaio 2019 18:12
Lo chef Alessandro Borghese, ospite negli studi Sky, si è espresso in chiave culinaria sulla prossima sfida tra Fiorentina e Samp:"Sì, è bistecca contro le trofie al pesto. Io preferisco la prima, è più difficile la cottura della carne di quello spessore. Saperlo fare significa gestire bene il calore, cuocere prima sull’osso e tenere in considerazione la frollatura. E’ complicata da fare. Le trofie? E’importante fare il pesto buono, le trofie da utilizzare meglio se fatte in casa. Scelgo la Fiorentina".