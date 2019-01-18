Chef Borghese: "Fiorentina- Samp in cucina? La bistecca vince sulle trofei al pesto, vi spiego perché"

Lo chef Alessandro Borghese, ospite negli studi Sky, si è espresso in chiave culinaria sulla prossima sfida tra Fiorentina e Samp:"Sì, è bistecca contro le trofie al pesto. Io preferisco la prima, è p...

A cura di Paolo Lazzari 18 gennaio 2019 18:12

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