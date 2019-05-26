Montella: "Onorata questa città, importante era non perdere. Entusiasta di continuare, la proprietà..."

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky a fine gara: "E' finito un campionato strano per noi, in cui non siamo stati concreti rispetto a quello che abbiamo creato. Stasera è stata una gara ca...

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky a fine gara: "E' finito un campionato strano per noi, in cui non siamo stati concreti rispetto a quello che abbiamo creato. Stasera è stata una gara carica di tensione: avevo detto ai miei che il Genoa segnava molto in contropiede, per cui ho chiesto di non esporsi mai. L'importante era non perdere, giocando con l'idea di vincere. Il futuro? Mi aspetto ancora questa società, sono stati vicini a noi in questi giorni per preparare la gara. Ho grande entusiasmo e voglia di continuare: oggi abbiamo onorato la città fino all'ultimo, ma per il futuro l'obiettivo è quello di finire dalla parte sinistra della classifica, e anche qualcosa di più".