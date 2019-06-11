Corsport: Corvino, addio tempestoso con Commisso. Ora c’è Pradè

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola è stato un addio tempestoso quello di Corvino alla Fiorentina. Ben sei le ore a colloquio con Commisso, per una discussione infuocata al termine della q...

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola è stato un addio tempestoso quello di Corvino alla Fiorentina. Ben sei le ore a colloquio con Commisso, per una discussione infuocata al termine della quale Pantaleo ha ottenuto molto meno di quello che avrebbe voluto, cioè almeno 1 milione di euro per andarsene. Adesso - scrive il giornale - c’è il ritorno di Prade all’orizzonte. Il dirigente sembra il favorito: andrebbe a ricostituire la coppia con Montella.