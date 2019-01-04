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Nardella: "Nuovo stadio? Siamo in dirittura d'arrivo. I Della Valle vogliono davvero realizzare l'opera"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del nuovo stadio in un'intervista rilasciata a La Nazione: “Lo stadio? Siamo in dirittura d’arrivo. La Fiorentina - ha dichiarato -  ha trasmesso nei...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
04 gennaio 2019 15:45
Nardella: "Nuovo stadio? Siamo in dirittura d'arrivo. I Della Valle vogliono davvero realizzare l'opera" - Nardella
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Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del nuovo stadio in un'intervista rilasciata a La Nazione: “Lo stadio? Siamo in dirittura d’arrivo. La Fiorentina - ha dichiarato -  ha trasmesso nei giorni scorsi una documentazione rilevante ora al vaglio dei tecnici e io sono più ottimista perché nei colloqui intercorsi con i Della Valle e con Cognigni ho colto una reale intenzione di voler arrivare a realizzare l’opera”.

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