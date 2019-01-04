Nardella: "Nuovo stadio? Siamo in dirittura d'arrivo. I Della Valle vogliono davvero realizzare l'opera"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del nuovo stadio in un'intervista rilasciata a La Nazione: “Lo stadio? Siamo in dirittura d’arrivo. La Fiorentina - ha dichiarato - ha trasmesso nei...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato del nuovo stadio in un'intervista rilasciata a La Nazione: “Lo stadio? Siamo in dirittura d’arrivo. La Fiorentina - ha dichiarato - ha trasmesso nei giorni scorsi una documentazione rilevante ora al vaglio dei tecnici e io sono più ottimista perché nei colloqui intercorsi con i Della Valle e con Cognigni ho colto una reale intenzione di voler arrivare a realizzare l’opera”.