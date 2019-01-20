Pezzella: "C'abbiamo creduto fino in fondo. Muriel è fortissimo, due gol fantastici"

German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio (3-3) contro la Samp: "Ci abbiamo creduto fino in fondo e per fortuna quel pallone alla fine è entrato. Abbiamo visto che anche se...

German Pezzella ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio (3-3) contro la Samp: "Ci abbiamo creduto fino in fondo e per fortuna quel pallone alla fine è entrato. Abbiamo visto che anche se in inferiorità numerica continuavamo a fare la partita e che loro non riuscivano a tirare in porta. Poi abbiamo concesso due gol come non si deve. Alla fine il pareggio va bene, perché si era messa male. Muriel? Lo conosco da tempo, è fortissimo ed ha fatto due gol fantastici. E' un bravo ragazzo ed ha voglia di inserirsi al meglio nel gruppo".