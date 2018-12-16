Labaro Viola

Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina"

Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky a fine primo tempo: "Dobbiamo dire la levità, siamo entrati in campo troppo impauriti ed intimiditi. Poi il gol del pareggio ci ha come sbloccato e da quel...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
16 dicembre 2018 15:43
Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Empoli
Venassi
Condividi

Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky a fine primo tempo: "Dobbiamo dire la levità, siamo entrati in campo troppo impauriti ed intimiditi. Poi il gol del pareggio ci ha come sbloccato e da quel momento ci siamo svegliati, si è vista un'altra Fiorentina in campo. Ora però dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok