Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina"

Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky a fine primo tempo: "Dobbiamo dire la levità, siamo entrati in campo troppo impauriti ed intimiditi. Poi il gol del pareggio ci ha come sbloccato e da quel...

A cura di Paolo Lazzari 16 dicembre 2018 15:43

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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