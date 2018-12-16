Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina"
Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky a fine primo tempo: "Dobbiamo dire la levità, siamo entrati in campo troppo impauriti ed intimiditi. Poi il gol del pareggio ci ha come sbloccato e da quel...
A cura di Paolo Lazzari
16 dicembre 2018 15:43
Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky a fine primo tempo: "Dobbiamo dire la levità, siamo entrati in campo troppo impauriti ed intimiditi. Poi il gol del pareggio ci ha come sbloccato e da quel momento ci siamo svegliati, si è vista un'altra Fiorentina in campo. Ora però dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo"