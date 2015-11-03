Notizie Venassi Fiorentina

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Benassi al 45': "Troppo impauriti nel primo tempo, il gol ci ha svegliati. Ora un'altra Fiorentina"

16 dicembre 2018 15:43

Benassi? Bastava metterlo nel suo ruolo. E ora il capocannoniere deve offrire cena a tutti...

04 settembre 2018 11:30

Di Biagio chiama Chiesa e Benassi per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'azzurro sfuma in viola...

06 febbraio 2018 11:29

Benassi: "Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per ripartire ancora più determinati"

06 gennaio 2018 16:28

Benassi: "A Cagliari tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato"

23 dicembre 2017 16:43

Cois: ''Benassi spaesato sulla trequarti. Chiesa? Devastante, Pioli lo sposti più in avanti e Ventura lo porti...''

11 ottobre 2017 15:37

Benassi: ''Dovevo ambientarmi, vedrete, andrà meglio. Chiesa? Sarà un grande campione viola''

10 ottobre 2017 15:46

Gazzetta: Saponara al top tra 1 mese, arriva il ballottaggio con Benassi

03 ottobre 2017 11:02

Benassi: ''La Fiorentina è una squadra valida, dobbiamo solo esprimere le nostre grandi qualità in partita''

05 settembre 2017 16:28

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