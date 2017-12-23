Benassi: "A Cagliari tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato"

"Tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato": sono le parole - sul proprio profilo instagram - del centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. L'ex giocatore...

"Tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato": sono le parole - sul proprio profilo instagram - del centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. L'ex giocatore del Torino ha commentato così la vittoria di ieri sera contro il Cagliari, alla Sardegna Arena, che è valsa il settimo posto momentaneo in campionato alla Fiorentina, issatasi a quota 26 punti in campionato.