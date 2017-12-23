Labaro Viola

Benassi: "A Cagliari tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato"

"Tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato": sono le parole - sul proprio profilo instagram - del centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. L'ex giocatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 16:43
Benassi: "A Cagliari tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
News
Fiorentina
Cagliari
Venassi
Condividi

"Tre punti voluti, meritati ed importanti per dare continuità al nostro campionato": sono le parole - sul proprio profilo instagram - del centrocampista della Fiorentina Marco Benassi. L'ex giocatore del Torino ha commentato così la vittoria di ieri sera contro il Cagliari, alla Sardegna Arena, che è valsa il settimo posto momentaneo in campionato alla Fiorentina, issatasi a quota 26 punti in campionato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok