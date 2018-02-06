Di Biagio chiama Chiesa e Benassi per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'azzurro sfuma in viola...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi afferma che, dopo l’ufficialità dell'incarico giunta nella giornata di ieri, Gigi Di Biagio chiamerà molti potenziali talenti nelle prossime amichevoli degli az...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi afferma che, dopo l’ufficialità dell'incarico giunta nella giornata di ieri, Gigi Di Biagio chiamerà molti potenziali talenti nelle prossime amichevoli degli azzurri. Così contro Argentina (il 23 marzo a Manchester, stadio City) e Inghilterra (il 27 a Wembley) ecco che si farà spazio a chiamate troppo a lungo rimandate, in primi quelle di Chiesa e, sorpresa, anche Benassi. Le amichevoli, seppur contro avversarie di spessore assoluto, serviranno per capire quanto davvero possono dare i due viola, e non soltanto, in nazionale.