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Di Biagio chiama Chiesa e Benassi per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'azzurro sfuma in viola...

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi afferma che, dopo l’ufficialità dell'incarico giunta nella giornata di ieri, Gigi Di Biagio chiamerà molti potenziali talenti nelle prossime amichevoli degli az...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 11:29
Di Biagio chiama Chiesa e Benassi per le amichevoli contro Argentina e Inghilterra. L'azzurro sfuma in viola... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi, Chiesa, Simeone, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi, Chiesa, Simeone, Eysseric
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La Gazzetta dello Sport in edicola oggi afferma che, dopo l’ufficialità dell'incarico giunta nella giornata di ieri, Gigi Di Biagio chiamerà molti potenziali talenti nelle prossime amichevoli degli azzurri. Così contro Argentina (il 23 marzo a Manchester, stadio City) e Inghilterra (il 27 a Wembley) ecco che si farà spazio a chiamate troppo a lungo rimandate, in primi quelle di Chiesa e, sorpresa, anche Benassi. Le amichevoli, seppur contro avversarie di spessore assoluto, serviranno per capire quanto davvero possono dare i due viola, e non soltanto, in nazionale.

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