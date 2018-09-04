Benassi? Bastava metterlo nel suo ruolo. E ora il capocannoniere deve offrire cena a tutti...

La Gazzetta dello Sport dedica spazio, oggi, al profilo di Marco Benassi, sorpresosi bomber. “Un anno fa di questi tempi – scrive la rosea – era considerato una specie di oggetto misterioso. Forse pe...

La Gazzetta dello Sport dedica spazio, oggi, al profilo di Marco Benassi, sorpresosi bomber. “Un anno fa di questi tempi – scrive la rosea – era considerato una specie di oggetto misterioso. Forse perché caricato di troppe aspettative dopo l’investimento da quasi dieci milioni della famiglia Della Valle. O forse a causa delle curiose scelte tattiche di Stefano Pioli. Nella prime gare del campionato scorso Benassi fu proposto prima da esterno d’attacco poi da trequartista dietro la prima punta nel 4-2-3-1. Percorso presto abbandonato proprio per riportare l’ex granata nella sua posizione naturale. Quella di mezzala tutta corsa e qualità. E con un innato fiuto del gol. Un anno dopo Benassi è una delle stelle del campionato. Capocannoniere con tre reti e simbolo di una nuova e spregiudicata Fiorentina capace di salire al terzo posto in classifica con una gara in meno. Domenica sera, dopo la vittoria con l’Udinese, è stata festa grande dentro lo spogliatoio viola. Il più scatenato è stato il Cholito Simeone che ha urlato in faccia a Marco più o meno queste parole: «Sei il capocannoniere della serie A. Una follia. Sei a quota tre reti mentre Cristiano Ronaldo è fermo a zero. Incredibile». Pretendendo poi che il compagno di squadra si impegnasse, al ritorno dalla parentesi con la nazionale, a offrire la cena a tutta la rosa. «Ma il ristorante lo scegliamo noi», hanno preteso Veretout e compagni. Non sarà il più economico. Marco pagherà volentieri”.