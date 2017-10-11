Cois: ''Benassi spaesato sulla trequarti. Chiesa? Devastante, Pioli lo sposti più in avanti e Ventura lo porti...''

L'ex centrocampista viola Sandro Cois ha parlato di Fiorentina a Lady Radio: “Innanzitutto spero che la classifica sia bugiarda, nel senso che a fine anno la Fiorentina sia più in alto. A inizio anno...

L'ex centrocampista viola Sandro Cois ha parlato di Fiorentina a Lady Radio: “Innanzitutto spero che la classifica sia bugiarda, nel senso che a fine anno la Fiorentina sia più in alto. A inizio anno ho visto una squadra che fisicamente stava bene. Bisogna ancora lavorare, visti i tanti giocatori arrivati tardi. Ho visto alcuni giocatori non ricoprire il proprio ruolo, soprattutto Benassi, che non lo vedo trequartista, lo vedo spaesato in quel ruolo. Chiesa? Mi collego alla Nazionale, e mi chiedo come mai giochi nell’Under 21. Inoltre è il giovane che gioca di più, e credo che debba far parte dell’Italia e andare ai mondiali. Me l’aspettavo che facesse un salto del genere, ha tanta qualità ed è uno che si sacrifica tantissimo. La cosa che deve migliorare è la tranquillità in campo, prende troppi cartellini per essere un attaccante. Secondo me può giocare ovunque davanti, anzi deve essere libero di svariare. Sulla fascia è devastante, è uno che trova il gol con facilità, però la Fiorentina in questo momento dovrebbe avere qualcuno da affiancare a Simeone, e potrebbe proprio essere Federico Chiesa.