Labaro Viola

Benassi: ''La Fiorentina è una squadra valida, dobbiamo solo esprimere le nostre grandi qualità in partita''

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato, di Fiorentina, il centrocampista Marco Benassi: "Io penso che la squadra sia molto valida, vivendola tutti i giorni. Vedo grandi qualità, tutto sta nel riuscire a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 16:28
Benassi: ''La Fiorentina è una squadra valida, dobbiamo solo esprimere le nostre grandi qualità in partita'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Partita
Venassi
Condividi

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato, di Fiorentina, il centrocampista Marco Benassi: "Io penso che la squadra sia molto valida, vivendola tutti i giorni. Vedo grandi qualità, tutto sta nel riuscire a tirarle fuori la domenica. Per fare risultati dobbiamo correggere gli errori, vivendo partita per partita e più avanti vedremo. Il mio primo obiettivo rimane la Fiorentina e poi chiaramente sogno la Nazionale. Ventura? Quando le cose vanno bene sei un fenomeno, quando vanno male sei un brocco. Io conosco Ventura e so che ha provato ad andare a vincere in Spagna".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok