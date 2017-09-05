Benassi: ''La Fiorentina è una squadra valida, dobbiamo solo esprimere le nostre grandi qualità in partita''

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato, di Fiorentina, il centrocampista Marco Benassi: "Io penso che la squadra sia molto valida, vivendola tutti i giorni. Vedo grandi qualità, tutto sta nel riuscire a...

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato, di Fiorentina, il centrocampista Marco Benassi: "Io penso che la squadra sia molto valida, vivendola tutti i giorni. Vedo grandi qualità, tutto sta nel riuscire a tirarle fuori la domenica. Per fare risultati dobbiamo correggere gli errori, vivendo partita per partita e più avanti vedremo. Il mio primo obiettivo rimane la Fiorentina e poi chiaramente sogno la Nazionale. Ventura? Quando le cose vanno bene sei un fenomeno, quando vanno male sei un brocco. Io conosco Ventura e so che ha provato ad andare a vincere in Spagna".