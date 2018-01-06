Benassi: "Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per ripartire ancora più determinati"
"Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per poi ripartire con ancora più determinazione. Forza viola è il post sul suo profilo Instagram di Marco Benassi, p...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 16:28
"Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per poi ripartire con ancora più determinazione. Forza viola #BattitiViola #FiorentinaInter": è il post sul suo profilo Instagram di Marco Benassi, protagonista ieri sera in campo, al Franchi, nel match pareggiato per 1-1 contro in nerazzurri di Spalletti.