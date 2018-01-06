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Benassi: "Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per ripartire ancora più determinati"

"Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per poi ripartire con ancora più determinazione. Forza viola è il post sul suo profilo Instagram di Marco Benassi, p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 16:28
Benassi: "Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per ripartire ancora più determinati" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Benassi
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"Un punto voluto, cercato e meritato. Ora la sosta per poi ripartire con ancora più determinazione. Forza viola #BattitiViola #FiorentinaInter": è il post sul suo profilo Instagram di Marco Benassi, protagonista ieri sera in campo, al Franchi, nel match pareggiato per 1-1 contro in nerazzurri di Spalletti.

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